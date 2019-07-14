كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي يوضح الأوضاع داخل العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مختار الغباشي، المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عدد المليشيات الإرهابية في طرابلس كبير جدًا، مشيرًا إلى أنه عقب قتل معمر القذافي، رئيس ليبيا السابق سيطرت مليشيات إرهابية كثيرة على الأرض الليبية.

وأضاف " الغباشي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الأحد أنه في وقت من الأوقات قوات ما تسمى "ثوار ليبيا" منعت "على زيدان"، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، ومن بعده "عبدالله الثني"، من السفر عبر مطار معيتيقة الموجود بطرابلس.

وأشار إلى أن تصنيفات الإرهابية لتلك الأنظمة وفقا لرغبات القوة المتصارعة على الأرض الليبية بمعنى أن ما تقولة الولايات المتحدة بأنه إرهابي لا تراه كذلك فرنسا.