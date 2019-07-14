كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتقدم في طرابلس.. وقيادات "الوفاق" تفر إلى تركيا وتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي، اليوم الأحد، إن الجيش يستعد لدخول ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، فيما أكدت مصادر من غرفة عمليات الكرامة، مغادرة عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق وقادة الميليشيات، إلى تونس وتركيا عبر مطاري معيتيقة، ومصراتة.

وأكد ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي العميد صالح بوحليقه، في تصريحات صحافية، أن "الجيش سيدخل في مرحلة جديدة بالدخول نحو أبواب ساحة شهداء الكرامة ميدان الشهداء، وسط طرابلس".

وأضاف أن خطة استنزاف الجماعات المسلحة نجحت في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس"، وفق ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية.

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من جهته، نقل موقع "أخبار ليبيا 24"، عن مصادر من غرفة عمليات الكرامة، استناداً إلى معلومات استخباراتية هروب "عدد من المسؤولين في حكومة الوفاق وقادة الميليشيات، باتجاه تونس وتركيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة، وأن المغادرين نقلوا معهم عوائلهم بما يشير إلى أنهم لا يرجحون العودة إلى طرابلس، بعد أن أدركوا أن الجيش اقترب من لحظة الاقتحام".

وقال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، إن الجيش الوطني أحرز تقدماً مهماً في محاور القتال، قبل المرحلة الثانية من عملية "طوفان الكرامة"، والتي ستكون مرحلة حاسمة في اتجاه تأمين طرابلس وطرد الميليشيات.

وأضاف الحاسي أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أوامر القيادة العامة، لافتاً إلى أن الجيش الوطني يرفض إراقة دماء المدنيين، ويعمل على المحافظة على سلامة المؤسسات وحمايتها من التخريب.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أكد إن القوات المسلحة أحرزت تقدماً كبيراً في خلة الفرجان أكبر ضواحي جنوب طرابلس، وسيطرت عليها بالكامل.