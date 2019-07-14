كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات باستكمال شركة صينية لمحطة الطاقة في زامبيا بحلول عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول حكومي كبير اليوم الاحد ان الحكومة الزامبية تقول ان الشركة الصينية سينوهيدرو كوربوريشن الصينية من المتوقع ان تستكمل بناء محطة كافي جورج خانق لتوليد الطاقة الكهرومائية بطاقة 750 ميجاوات العام القادم.

وبمجرد اكتمال البناء، ستحصل زامبيا على طاقة توليد متزايدة تبلغ 3،750 من 2900 ميجاوات الحالية.

كما قال وزير الطاقة، ماثيو نخوا، إن أعمال محطة كهرباء كافوي جورج السفلى في موعدها المحدد، ومن المتوقع تسليم البنية التحتية بنهاية عام 2020.

وقال نخوا "نحن سعداء بالأعمال الجارية لمؤسسة صينية، والأعمال المنجزة حتى الآن تبلغ 67 بالمائة".

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وقال نخوا في مقابلة مع شينخوا في تشينجولا إنه بمجرد تشغيل محطة الطاقة، من المتوقع أن تكون زامبيا مصدرا صافيا للطاقة في منطقة جنوب إفريقيا وخارجها.

وفقا لنخوا، تم إنشاء أكثر من 3000 وظيفة خلال فترة البناء.

وقال إن التكنولوجيا الحديثة يتم تطبيقها في محطة الطاقة من قبل المؤسسة الصينية.

وفي الوقت نفسه، قال نخوا تم الانتهاء من رسم الخرائط لمواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في زامبيا.

