كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مترشحين ديمقراطيين يتقدمون على ترامب في استطلاع رأي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم ثلاثة ديمقراطيين يطمحون للرئاسة في 2020، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد.

وأظهر استطلاع شبكة "إن بي سي نيوز"، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي صدرت نتائجه اليوم الأحد، أن ترامب حل بعد جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور إليزابيث وارن، وفق وكالة أنباء بلومبرغ.

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وجاء بايدن، نائب الرئيس السابق، في الصدارة بـ 51% مقابل 42%، وحصل ساندرز على 50% مقابل 43% لترامب، وحصلت وارن على 48% مقابل 43% لترامب.

وبلغ تأييد ترامب بين الذين شملهم الاستطلاع 45% مقابل 52%.

ونُظم الاستطلاع بين 7 و 9 يوليو وشمل عينة من 800 ناخب مسجل، استُطلع رأي أكثر من نصفهم عبر الهواتف المحمولة.