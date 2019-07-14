كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والإمارات ترسلان 50 ألف طن من المواد الغذائية الزراعية إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عن إرسال أكثر من 50000 طن من المغذيات الزراعية إلى السودان.

وتهدف المساعدات العاجلة إلى حماية الموسم الزراعي في السودان، خاصة أن الكثير من السودانيين يعتمدون على هذا القطاع في كسب عيشهم.

وتم إرسال المواد الغذائية في سفينة أبحرت من ميناء الجبيل الصناعي في المملكة العربية السعودية إلى السودان.

كما تعد هذه المساعدة جزءًا من الدعم المالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي والمخصص من كلا البلدين، بما في ذلك 500 مليون دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي لدعم اقتصاد البلاد الذي يعاني بسبب الاضطرابات السياسية.

