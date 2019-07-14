كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يفتتح بعثة جديدة في الكويت لتعزيز العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الاتحاد الاوروبى مقرٍ لبعثتة فى الكويت هنا اليوم الاحد.

وفي حفل الافتتاح، قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، إن وفد الاتحاد الأوروبي في البلاد يلاحظ تتويجًا للتعاون الناجح بين الجانبين.

وقال إن الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي في التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة والعديد من القطاعات الأخرى مع الكويت.

وأكد حرص الكويت على هذه الشراكة، مشيرا إلى أن وجود الاتحاد الأوروبي في الكويت سيوسع نطاق التعاون.

وأشار إلى أن الكويت والاتحاد الأوروبي قطعتا خطوات كبيرة في الحوار حول قضايا مثل الأمن والطاقة وتنمية الموارد البشرية.

وقال إن الكويت تعتمد على جهود الاتحاد الأوروبي في المنطقة لإحلال السلام، مضيفًا أن الكويت تشارك هذه المسؤولية مع الاتحاد الأوروبي.

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ومن جانبها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني إن افتتاح الوفد يُظهر رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع الكويت.

الآن، من خلال إطلاق تواجد دبلوماسي كامل في الكويت، فإن الاتحاد الأوروبي يفتح فصلًا جديدًا في الشراكة.

كما أشارت إلى أن الهدف من ذلك هو مواصلة تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، وخاصة دعم رؤية الكويت 2035.

وقالت إن وفد الاتحاد الأوروبي يسعى أيضًا إلى بناء الجسور بين المجتمع الكويتي والمواطنين الأوروبيين.

كما يعد الوفد ثالث مهمة للاتحاد الأوروبي إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد وفدان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

