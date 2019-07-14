دموع وألم في وداع الحسن.. عائلة ميكري تُواري “قيثارتها” الثرى -فيديو

شيع عصر اليوم الأحد، جثمان الفنان الراحل حسن ميكري، مؤسس مجموعة “الإخوان ميكري” الشهيرة،ودفن بمقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط.

وحضر لجنازة الفقيد، أقربائه ومعارفه على رأسهم شقيقه الفنانين يونس ومحمود ميكري كما تقدم موكبها ابنه الفنان ناصر ميكري، وحضر لمراسمها فنانون معدودين على رؤوس الأصابع منهم محمد الشوبي، ومحمد خيي.

وكشف ابن الراحل، ناصر ميكري، أن والده كان يعاني قبل وفاته مع مرض السرطان، علما أنه تعرض لأزمة صحية، أجبرته الأسبوع الماضي على دخول غرفة الانعاش بالمستشفى العسكري.

وينتمي الراحل حسن ميكري لعائلة لها باع طويل في الموسيقى، إذ أنشأ رفقة أشقائه مجموعة “الإخوان ميكري”، التي انطلق مسارها الغنائي في بداية عقد الستينات من القرن الماضي، وتكونت من الشقيقين محمود، وحسن، قبل أن تلتحق بهما جليلة، ثم شقيقهم الرابع يونس.