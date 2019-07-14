موسم الحج.. التوفيق يُخصص مؤطرا لكل 50 حاجا ويعتمد تطبيق “Maps.me” لتسهيل التنسيق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تصورها لعملية تأطير الحجاج ودور المرافقين لهم خلال موسم الحج الذي ينتظر أن ينطلق بعد أيام قليلة.

وفي ذات السياق، قال قسم الحج بمديرية الشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تعليمات من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تقضي برفع مستوى تأطير ومواكبة الحجاج، بتخصيص مؤطر لكل مجموعة من الحجيج، يقدر عدد الحجاج فيها بخمسين شخصا.

وتقول الوزارة إن تصورها لمرحلة الحج خلال الموسم الجاري يبدأ في أرض الوطن، بتسطير برنامج عمل للمؤطرين والمرافقين المقترحين لتأطير ومرافقة الحجاج، يتمحور حول تقسيم جميع الحجاج التابعين لكل مندوبية، دون استثناء، على المؤطرين حسب مناطق تواجدهم وتكليف كل مؤطر بمهمة التعرف على مجموعة منهم، وربط الاتصال بهم والتواصل الجيد معهم، ويكون هو المسؤول على كل ما يتعلق بتأطيرهم، ويمكنه الاستعانة بحاجين أو ثلاثة من بينهم، ممن لهم الرغبة في ذلك بشكل تطوعي، لمساعدته على تسهيل عملية تواصله مع باقي الحجاج.

وتضيف الوزارة أن كل مؤطر سيقوم بإعداد لائحة بأسماء حجاجه، وأرقام هواتفهم وعناوينهم ومعلومات عن حالتهم الصحية ونوع الأمراض المزمنة التي قد تكون عند بعضهم، وأرقام هواتف أقربائهم الذين يمكن الاتصال بهم عند الاقتضاء.

وتقول الوزارة إنه سيتم تحديد مؤطر، على صعيد كل مندوبية، تسند إليه، مهمة التنسيق بين باقي المؤطرين ومتابعة عملهم وتتبع عملية التعرف على الحجاج، مع الاشارة إلى أن المؤطر الذي ستسند له مهمة التنسيق مطالب هو الآخر، علاوة على ذلك، القيام بنفس المهام المسندة لباقي المؤطرين.

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وتطلب الوزارة من المؤطرين حضور الدورات التدريبية التي يخضع لها الحجاج للرفع من مستوى تأطيرهم إداريا وسلوكيا، وتأهيلهم لمعرفة الظروف العامة التي يمر فيها موسم الحج، مع بدل مجهود للتواصل مع الحجاج الذين لايحضرون الدورات التدريبية بكل الوسائل والسبل الممكنة.

كما تطالب وزارة التوفيق المؤطرين بالتدرب على استعمال برنامج “Maps.me” الذي يساعد على تحديد المواقع.

وإلى جانب الاستعدادات داخل أرض الوطن، دعت الوزارة إلى التنسيق مع شركة النقل البري للحصول على كشف الحافلات حسب مكاتب الخدمة وأرقام هواتف السائقين مع العمل على تنظيم لقاءات بين السائقين ومرافقي الحجاج، وترقيم الحافلات حتى يتعرف كل مرافق على حافلته، مع تخصيص مرافق قار لكل حافلة خلال فترة تنقلاتها بين مكة المكرمة والمشاعر، ويكون بذلك هو المسؤول الوحيد عنها.

يشار إلى أن خلال موسم الحج الماضي، تعالت أصوات الحجاج المغاربة للتنديد واستنكار ضعف الخدمات الموجهة لهم، ما جر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامة أحمد توفيق للمساءلة أمام البرلمان.