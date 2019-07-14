بعد “نكسة” الكان.. الجامعة تعقد “لقاء تواصليا” لتقييم وضع الكرة المغربية

مباشرة بعد المشاركة المخيبة للآمال للمنتخب المغربي لكرة القدم، في كأس إفريقيا للأمم بمصر، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد لقاء تواصلي مع جميع مكونات الكرة المغربية، وذلك من أجل تقييم واقع الكرة المستديرة في البلاد.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي لها، اليوم الأحد، أنها ستعقد يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، لقاء تواصليا مع أسرة كرة القدم الوطنية”.

وجاء في البلاغ ذاته، أن الهدف من هذا اللقاء التواصلي، هو ” الوقوف على وضعية كرة القدم المغربية، وذلك بمشاركة كل من رؤساء أندية القسم الوطني الأول والثاني وفرق الهواة، ورؤساء العصب الجهوية، فضلا عن الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم، واللاعبين”.