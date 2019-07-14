بهدف عكسي الجزائر ينهي الشوط الأول متقدما على نيجيريا

نجح المنتخب الجزائري لكرة القدم، في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نيجيريا متقدما بهدف دون رد، برسم نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وشهدت مجريات الجولة الأولى من اللقاء الذي تحتضنه أرضية ملعب القاهرة الدولي، استحواذا كبيرا للجزائر على الكرة فاقت 60 في المائة، قبل أن يسجل ويليام إيكونغ بالخطأ في مرماه هدف التقدم للخصر في الدقيقة 41، ليعلن الغامبي باكاري غاساما عن نهاية الفصل الأول بفوز الجزائر.

ومن المرتقب أن يسعى المنتخب الجزائري للحفاظ على تقدمه أو البحث عن تعزيزه، لحسم المواجهة في شوطها الثاني، وتجنب الذهاب إلى شوطين إضافيين، علما أن الفائز بالمباراة سيلاقي في النهائي، المنتخب السنغالي الذي تجاوز في وقت سابق من اليوم الأحد، نظيره التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف، بعد اللجوء لشوطين إضافيين.