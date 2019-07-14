أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني بليغ ابو كلل، الأحد، أن التيار لن يأتي بمحافظ للبصرة من أحد أعضائه. وقال ابو كلل خلال برنامج المناورة التي تبثه قناة السومرية، إن "تيار الحكمة مع تغيير محافظ البصرة والأتيان بمحافظ مستقل يختارونه البصريون". وأضاف "اذا أتينا بمحافظ من تيار الحكمة فليقول علينا الجماهير أننا كذابون"، مؤكداً "إذا فشل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سنأتِ برئيس وزراء أفضل منه وسنتحمل المسؤولية".



وأوضح أبو كلل، "أننا أخفقنا في جانب ونجحنا في جانب آخر، ونريد أن نخدم محافظة البصرة". وأوضح أبو كلل، "أننا أخفقنا في جانب ونجحنا في جانب آخر، ونريد أن نخدم محافظة البصرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو كلل: لن نأتي بمحافظ للبصرة من الحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.