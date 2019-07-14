السنغال تُقصي تونس وتبلغ نهائي أمم افريقيا

رياضة 2019-07-14 | 20:37 2,385 مشاهدة انتصر منتخب السنغال على تونس بهدفٍ وحيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019. والتقى المنتخبان على أرضية ملعب الدفاع الجوي لتحديد الطرف الأول في مواجهة نهائي كان 2019. وامتدت المباراة لشوطين إضافيين استطاعت خلالهما السنغال أن تحرز هدف الفوز بخطأ قاتل من ديلان برون الذي أحرز الكرة في مرماه.



وشهدت المواجهة احتساب ركلتي جزاء أولها لتونس في الدقيقة 75، أضاعها فرجاني ساسي أما الثانية فكانت للسنغال وأهدرها هنري سايفيت. وشهدت المواجهة احتساب ركلتي جزاء أولها لتونس في الدقيقة 75، أضاعها فرجاني ساسي أما الثانية فكانت للسنغال وأهدرها هنري سايفيت. يذكر أن السنغال ستلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا التي ستقام مساء اليوم.



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