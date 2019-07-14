اعلنت وزارة الصحة، الاحد، اغلاق اربع محال تجارية لبيع المنحفات المحظورة في مدينة الكاظمية شمالي بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة تفتيش وزارة الصحة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكن من اغلاق اربع محال كانت تستخدم لبيع المنحفات المحظورة في مدينة الكاظمية ببغداد".



واضافت الوزارة، "كما تحفظ الفريق على الموجودات كافة وتم القاء القبض على اصحابها وفق اوامر قضائية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق اربع محال لبيع المنحفات المحظورة في الكاظمية شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.