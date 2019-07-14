الاقتصاد البرلمانية: الصناعة ما تزال مستمرة بابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الاحد، أن وزارة الصناعة ما تزال مستمرة بابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة، فيما اشارت الى أن التنقلات في الوزارة تشوبها علامة استفهام.
وأضاف المصدر أن "المؤشرات الاولية من مكتب الوزير (مدير المكتب) تتولى الاشراف على ذلك"، مشيراً الى أن "الوزارة لازالت مستمرة في ابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة للاستحواذ على العقود والصفقات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الاخرى".
ولفت المصدر الى أن اللجنة "ستكون لها وقفة مع الوزارة والعاملين عليها من اجل استبعاد السيئين ومافيات الفساد من اجل النهوض بواقع هذه الوزارة المهمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، اضافة الى امتلاك اللجنة بعض الادلة التي تثبت بأن هنالك تجاوز للصلاحيات الادارية والمالية الممنوحة ضمن القانون".
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