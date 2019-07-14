الاقتصاد البرلمانية: الصناعة ما تزال مستمرة بابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة

وقال مصدر في اللجنة في حديث لـ الخليج 365، إنه "انطلاقاً من دورنا الرقابي تابعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ما يجري في وزارة الصناعة والمعادن من تنقلات ظاهرها تنظيمي ولكن للأسف تشوبها علامة استفهام"، مؤكداً "مضي اللجنة بالتقصي عن الحقائق في هذا الموضوع".وأضاف المصدر أن "المؤشرات الاولية من مكتب الوزير (مدير المكتب) تتولى الاشراف على ذلك"، مشيراً الى أن "الوزارة لازالت مستمرة في ابرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة للاستحواذ على العقود والصفقات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الاخرى".

ولفت المصدر الى أن اللجنة "ستكون لها وقفة مع الوزارة والعاملين عليها من اجل استبعاد السيئين ومافيات الفساد من اجل النهوض بواقع هذه الوزارة المهمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، اضافة الى امتلاك اللجنة بعض الادلة التي تثبت بأن هنالك تجاوز للصلاحيات الادارية والمالية الممنوحة ضمن القانون".