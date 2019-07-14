بليغ ابو كلل لـ'المناورة': العيداني أصغر من ان يهدد تيار الحكمة

وقال ابو كلل خلال برنامج المناورة الذي تبثه قناة السومرية، إن "تيار الحكمة الوطني يريد أن يرسخ نهج المعارضة"، مبيناً أن "هناك خطوتين للمعارضة برلمانية وفي الشارع".

وأضاف أن "الجهات التنسيقية ستشعر الجهات المعنية بانطلاق التظاهرات"، مؤكداً أن "محافظ البصرة أسعد العيداني أصغر من أن يهدد أي تيار الحكمة".



ولفت أبو كلل، إلى أن "تظاهراتنا ليست ضد الحكومة المحلية بالاساس بل على الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "أي شخص يتجاوز القانون خلال التظاهرات فليتم اعتقاله، كون التظاهرات سلمية".

وأوضح، أن "هناك فشل حقيقي يتحمله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقوى المشكلة للحكومة والداعمة له والتي لديها وزراء في التشكيلة الحكومية".

