أعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد، محافظ البصرة أسعد العيداني بانه أصغر من أن يهدد التيار، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.
وأضاف أن "الجهات التنسيقية ستشعر الجهات المعنية بانطلاق التظاهرات"، مؤكداً أن "محافظ البصرة أسعد العيداني أصغر من أن يهدد أي تيار الحكمة".
ولفت أبو كلل، إلى أن "تظاهراتنا ليست ضد الحكومة المحلية بالاساس بل على الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "أي شخص يتجاوز القانون خلال التظاهرات فليتم اعتقاله، كون التظاهرات سلمية".
وأوضح، أن "هناك فشل حقيقي يتحمله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقوى المشكلة للحكومة والداعمة له والتي لديها وزراء في التشكيلة الحكومية".
كانت هذه تفاصيل خبر بليغ ابو كلل لـ'المناورة': العيداني أصغر من ان يهدد تيار الحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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