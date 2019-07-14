الميناء يلحق الخسارة الثانية بالشرطة في الدوري الممتاز

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2019-07-14 | 20:10
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بالرغم من خسارته امام الميناء 1-0، توج فريق الشرطة بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد نهاية الجولة السابعة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع اللاعب حسين عبد الواحد في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ليلحق الخسارة الثانية بالشرطة هذا الموسم.
الشرطة توقف رصيده عند النقطة 86 في صدارة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 39 في المركز السادس عشر.
يذكر ان اللقب هو الخامس في تأريخ نادي الشرطة.
الشرطة توقف رصيده عند النقطة 86 في صدارة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 39 في المركز السادس عشر.
يذكر ان اللقب هو الخامس في تأريخ نادي الشرطة.
المحرر: محمد خليل
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