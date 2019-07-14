الميناء يلحق الخسارة الثانية بالشرطة في الدوري الممتاز

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع اللاعب حسين عبد الواحد في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ليلحق الخسارة الثانية بالشرطة هذا الموسم.

الشرطة توقف رصيده عند النقطة 86 في صدارة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 39 في المركز السادس عشر.



يذكر ان اللقب هو الخامس في تأريخ نادي الشرطة.