في مباراة ماراثونية.. ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقب ويمبلدون للتنس

وبعد مباراة رائعة استمرت 4 ساعات و55 دقيقة، تمكن المصنف الأول عالميا من حسم الأمور لصالحه بعد ماراثون شاق بنتيجة 7-6(7-5) و1-6 و7-6(7-4) و4-6 و13-12(7-3).

ويعد هذا هو اللقب الخامس، الثاني على التوالي، في مسيرة اللاعب الصربي على ملاعب ويمبلدون العشبية بعد أعوام (2011 و2014 و2015 و2018).



كما أن “الإعصار” الصربي أضاف اللقب الـ16 في خزائنه ببطولات الجراند سلام، ليقترب من صدارة الثنائي فيدرير (20 لقبا)، والإسباني رافائيل نادال (18 لقباً).

وواصل ‘نولي’ تفوقه على “المايسترو” فيدرير للمباراة الرابعة على التوالي، ليرفع إجمالي انتصاراته إلى 26 ، مقابل 22 للمصنف الثالث عالميا، كان آخرها قبل 4 أعوام في دور المجموعات ببطولة الأساتذة الختامية في لندن.



وبهذا يرفع ديوكوفيتش إجمالي ألقابه هذا الموسم لثلاثة، منها لقبين في الجراند سلام (أستراليا وويمبلدون)، بالإضافة للقب مدريد للأساتذة.

على الجانب الآخر، فشل فيدرير في حصد أول ألقابه في بطولات الجراند سلام هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 8 ألقاب في أعرق البطولات الأربع الكبرى، كان آخرها في 2017 على حساب الكرواتي مارين تشيليتش، ولكنه يظل الأكثر تتويجا بها.

