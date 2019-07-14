جولة ثانية من مباحثات "ممر السلام" بين الهند وباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت اليوم الأحد الجولة الثانية من المباحثات بين باكستان والهند بشأن مشروع ممر كارتاربور الحدودي عند نقطة واجا الحدودية.

والتقى الجانبان لمناقشة مسودة اتفاق للتوصل لصيغة نهائية لكيفية عمل الممر الحدودي.

وقال محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الذي يترأس الوفد الباكستاني في المباحثات، للصحفيين بعد اللقاء "في رأيي.. تم الاتفاق على نحو 80% من الأمور أو أكثر من ذلك".

ومع ذلك، لم يفصح المتحدث عن تفاصيل القضايا العالقة.

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وأضاف فيصل "نحاول التغلب على خلافاتنا"، واصفا المشروع بأنه "ممر للسلام".

وكان من المقرر أن يلتقي الجانبان في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، ولكن جرى تأجيل الاجتماع.

ويذكر أن باكستان والهند عقدا اجتماعا فنيا في 19 مارس/آذار الماضي لمناقشة مشروع ممر كارتاربور.