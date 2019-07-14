سوريا.. اندلاع حريق في برج دمشق والأسباب مجهولة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اندلع حريق ضخم مساء الأحد في برج دمشق بالعاصمة السورية بمنطقة البحصة وسط المدينة، وسارعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان حيث واجهوا صعوبة في إطفائه والسيطرة عليه نتيجة تجدده عدة مرات بعد إخماده.

وذكر مصدر في إطفاء دمشق لوكالة الأنباء العربية السورية للأنباء (سانا)، أنه تم إرسال عدة سيارات إطفاء إلى المكان وبدأت عمليات الإطفاء لإخماد الحريق الذي بدأ بالطابق الثالث وامتد إلى الطوابق الأخرى.

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وأضافت “سانا” أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق مرات عدة ليعاود الاشتعال من جديد بسبب ما يبدو أنه يعود لوجود مواد قابلة للاشتعال وتحتفظ بالنار.

ولفت قائد فرع الدفاع المدني بدمشق العميد آصف حبابة إلى أن فريق الإخلاء والإنقاذ يقوم بإجلاء المدنيين الموجودين في المبنى ضمن الطوابق الثلاثة لضمان سلامتهم، مشيراً إلى أن الحريق بدأ بمقهى وامتد إلى عدة

طوابق وتم نقل عدة حالات من البناء تعرضت لحالات اختناق إلى المشافي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق.