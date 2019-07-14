السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن مقاطعة لقاء المجلس العسكري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، الأحد، عن أنها لن تحضر اللقاء الذي أعلن عنه المجلس العسكري السوداني الليلة.

ومساء السبت أعلن الوسيط الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لباد، تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير”، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف أن الوسيط الإفريقي اجتمع مع أعضاء المجلس في غياب وفد قوى “الحرية والتغيير”.

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وتابع أن ممثلي التكتل أبلغوا الوساطة بطلب تأجيل الجلسة التفاوضية المقرر عقدها مساء اليوم، بهدف إنهاء مشاوراتها بشأن الإعلان الدستوري.

وفي وقت سابق من الست، كشف مصدر مطلع بقوى “الحرية والتغيير” في السودان، لوسائل إعلام عربية، أن اللقاء المقرر عقده مساء السبت، بين وفده وممثلي المجلس العسكري الانتقالي، تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وذلك من أجل “المزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير”.

وأردف بالقول: “قُدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاطا لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها”.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الإفريقي أن المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير” أبرما “اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”.

وكشف الوسيط أن “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع يوم السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري”.