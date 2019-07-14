محلل سياسي لـ(اليمن العربي): تهديدات نصر الله التي إحتفل بها الإخوان تكشف مخاوف إيران

وصف محلل سياسي جنوبي تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني الممول إيرانيا "حسن نصر الله"، بانها مجرد استهلاك اعلامي، وتكشف مخاوف النظام الإيراني الذي لم يعد بمقدوره الصمود طويلا بفعل ما يعانيه من أزمات داخلية متفاقمة، وما يواجه من رغبة أمريكية في كبح جماحه .

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحافي صالح أبوعوذل في تصريح لـ(الخليج 365) "إن حسن نصر الله تحول من أمين عام لحزب الله اللبناني، الى متحدث ومدافع عن نظام ولاية الفقيه في إيران، وارهابه في العديد من دول المنطقة ومنها اليمن".. مفسرا بان تصريحات نصر الله، تعني ان ايران باتت تخشى أكثر من أي وقت مضى التهديدات الأمريكية الأمر الذي دفعها إلى الإستعانة بإتباعها في المنطقة ومنهم نصر الله إلى أطلاق مثل هذا التهديد والوعيد .

واعتبر أبوعوذل، تهديد نصر الله لإسرائيل، محاولة لتحسين صورته بإظهار نفسه المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، متناسياً أنه لم يرسل خبراء حزبه لدعم المقاومة الفسطينية، مثل ما يرسلهم الى اليمن والعراق وسوريا .

وأكد أن الشعب العربي لم ير من إيران الا العبث والإرهاب، في حين ان إسرائيل في مأمن، من كل ذلك الذي حصل في البلدان العربية، وقال "نصر الله قدم نفسه دون خجل مدافعا عن ايران التي تعبث بالعديد من البلدان العربية، وابرزها ما يحصل في اليمن وسوريا والعراق وفي لبنان الذي يعاني منذ ان زرعت طهران حزب الشيطان في جنوبه".

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ولفت المحلل السياسي الجنوبي إلى التناقض بين تهديدات حسن نصر الله بإشعال المنطقة برمتها إن تعرضت إيران لضربة أمريكية، وإعترافه بسحب مليشياته من سوريا على أنها رسالة تهدئة ايرانية .

وانتقد ابوعوذل الأطراف بعض الأطراف العربية التي قال انها فرحت بتصريحات نصر الله ضد السعودية والإمارات، قائلا "البعض العربي احتفل بتصريحات حسن نصر الله للسعودية والإمارات اللتين تقودان حربا نيابة عن كل العرب في مواجهة أطماع إيران التوسعية، دون ان يدرك ما قد يترتب على ذلك، فيما إذا تعرض الدولتين لأي اعتداء إيراني".

وأكد ان "اكثر المحتفلين بتصريحات نصر الله، هم الإخوان ومن يرعاهم ويمولهم، لكن هل يدرك هؤلاء عواقب الحرب التي قد تشعلها ايران في المنطقة".. لافتا إلى ان "المهمة الوحيدة التي يقوم بها التنظيم الدولي للإخوان، هي مساعدة ايران في اغراق المنطقة برمتها في الفوضى والحروب، وقد نجح التنظيم فيما عرف بالربيع العربي، هو اليوم ماض في المهمة التي يشارك فيها التنظيم أداة ايران حسن نصر الله".

وشدد ان السعودية والإمارات ومصر والبحرين وبقية الدول العربية تخوض معركة وطنية عربية للدفاع عن الأمة، للدفاع عن المنطقة، للدفاع عن قضايا شعوب تريد ان تعيش في سلام وآمان، لا أكثر".