لقاء إماراتي ـ استرالي لبحث العلاقات العسكرية

بحث سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتي وليندا رينولدز وزيرة الدفاع الأسترالية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ووفق وكالة "وام" جاء ذلك خلال استقبال الظاهري وزير الدفاع الأسترالية اليوم الأحد، بمقر الوزارة في أبوظبي، وبحضور أرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الإمارات والوفد المرافق لهما.

واستعرض الجانبان مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.