سلطات إيران تعتقل 14 ناشطا طالبوا بتنحي خامنئي

كشفت إذاعة فردا (التي تتخذ من التشيك مقرا لها)، الأحد، أن عناصر أمنية ألقت القبض على محمد مهدوي أحد النشطاء، مع تهديد 12 معارضا آخرين وقعوا بيانا جماعيا لمطالبة خامنئي بالعدول عن الاستمرار في منصبه بسبب السياسات الاستبدادية والمدمرة، الشهر الماضي.

وذكر مقربون من مهدوي فر، أن العناصر الأمنية التي داهمت منزل الأخير في محافظة أصفهان (وسط) بغية اعتقاله وجهت إليه اتهامات تتعلق بإهانة خامنئي.

واقتيد المعارض الإيراني الذي تعرض للسجن والنفي إلى أقاليم أخرى سابقا بعد اعتقاله، مساء أمس السبت، إلى سجن مدينة كاشان، قبل أن يختفي أثره حتى الآن.

وكان 14 ناشطا إيرانيا طالبوا في يونيو/حزيران الماضي، خامنئي المسيطر على صلاحيات واسعة باعتباره أعلى هرم السلطة في نظام طهران بالتنحي والبدء في تعديلات دستورية تتيح المجال أمام حياة ديموقراطية بناءً على مطالبات شعبية.

مهدوي فر ليس أول المضطهدين من بين موقعي البيان، حيث اعتقلت السلطات الإيرانية رفيقه الصحفي المعارض محمد نوري زاد بعد استدعائه أمنيا للتحقيق في نيابة سجن إيفين (شمال طهران) قبل عدة أيام.

Advertisements

وتضمنت قائمة النشطاء المضطهدين سواء عن طريق الهجوم على منازلهم أو بإرسال خطابات تهديد، كل من رضا مهركان، ومحمد حسين سبهري، وجواد لعل محمدي.

ودعا النشطاء في بيانهم، مطلع الشهر الماضي، جموع الإيرانيين إلى الاحتجاج إزاء الاستبداد الممنهج وكذلك الفشل، لإصلاح الشؤون الداخلية، باعتبار هذه الخطوة مطلبا وطنيا.

وتلخص البيان في أن نظام الحكم القائم يخالف أولى بنود الدستور الإيراني الموقع بعد عام 1979، والقائمة على مبدأي الحكم الجمهوري وإتاحة الحريات، في حين لا تتاح أمام الإيرانيين فرصة التعبير عن آرائهم حيال اختيار رؤساء سلطات داخلية أبرزها البرلمان.

ورأى البيان أن منصب رئيسي الجمهورية والبرلمان مجرد "مسيرين" فقط في إيران، داعين النخبة الإيرانية إلى تجاوز النظر إلى مصالحهم بشكل أدى إلى تدمير ثروات البلاد من جانب خامنئي على مدار سنوات مضت