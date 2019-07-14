صواريخ "أس 400" تضع أمريكا أمام أزمة حقيقية ..والجميع يتسابق للحصول على السلاح الروسي

كتب محمد بشاري

استلمت تركيا ،أول أمس الجمعة، المعدات الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وقد أغضبت عملية الشراء الولايات المتحدة، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي حيث حذرت من أن أنقرة قد تواجه عقوبات بسبب عملية الشراء، بما في ذلك حرمانها من الحصول على مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

كما وصف مسئولون أمريكيون شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه "إشكالية كبيرة" قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وتظهر مقارنة بين صواريخ "إس 400" الروسية و"باتريوت" الأمريكية، سر إصرار تركيا ودول أخرى على الحصول على الصواريخ الروسية:

1- تصنع "إس 400" شركة "ألماز أنتي" الروسية، بينما تصنع "باتريوت"، شركة "رايثيون" الأمريكية.

2- صواريخ "إس 400" مصممة لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد ومنها مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية و"إف 22"، بينما تحمي صواريخ "باتريوت" الأمريكية المنشآت العسكرية المهمة والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

3- تتكون منظومة "إس 400" من 3 أجزاء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة.

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ويتكون الجزء الأول من منظومات "باتريوت"، من وحدة الرادار والتحكم النيراني، والثاني يضم مركز القيادة، والثالث يمثل وحدة إطلاق الصواريخ.

4- يدمر "إس 400" أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم، بينما يمكن للباتريوت إصابة الأهداف الجوية في مدى 160 كم، والصواريخ على مدى 45 كم.

5- يمكن لـ"إس 400" إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم، بينما يتراوح ارتفاع أهداف "باتريوت" بين 60 مترا إلى 24 كم.

6- يغطى رادار "إس 400" دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق، بينما يغطى رادار "باتريوت" مدى 150 كم، ويحتاج إعداده إلى 30 دقيقة.

7- يستطيع "إس 400" إطلاق أول صاروخ بعد 10 ثوان من اكتشاف الهدف، بينما يحتاج "باتريوت" 15 ثانية لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف تهديد.

8- يمكن لـ"إس 400" إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة، بينما لا تتجاوز زاوية إطلاق صواريخ "باتريوت" 38 درجة.

9- تعمل روسيا على تطوير "إس 500" ليكون النسخة الأكثر فتكا من "إس 400"، وفي المقابل يوجد 4 طرازات من صواريخ "باتريوت" الأمريكية تحمل مسميات "باك 1، 2 ، 3"، وأحدثها "باك 3 إم إس إي".