الجميل: وصفت واقعًا يُجمع عليه اللبنانيون عندما قلت ان البلد بحالة تدهور

أكد رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​ أننا "اذا لم نكسر الحواجز الطائفية فلن نبني دولة وبلدًا، لذلك من اهدافنا تحطيم الحواجز لبناء دولة القانون"، مشيرا الى انه "وصفت واقعًا يُجمع عليه اللبنانيون عندما قلت ان البلد بحالة تدهور ولا كلمة للدولة وهناك فلتان على كامل المستويات ومن واجباتنا ان نصف الأمور كما هي".

وفي حديث تلفزيوني شدد الجميل على أن "لا بديل الا المحاسبة والضغط على الموجودين للتخفيف من الاخطاء والاتيان لاحقا بطاقم جديد ينهض بالبلد"، معتبرا ان "البلد بخطر على الصعيد الامني حيث يحاول البعض جرّ لبنان إلى صراع المنطقة، كما ان هناك خطرا اقتصاديا ويومها وصفونا بالشعبويين وما حذرنا منه نعيشه اليوم لاسيما بنسبة الدين العام والبطالة ومأزق الموازنة".

وكشف الجميل أننا "في ​مجلس النواب​ لسنا وحدنا كمعارضة فنحن والنائب ​بولا يعقوبيان​ على تنسيق دائم انطلاقا من موقعها المستقلّ وطعنّا بقانون الكهرباء وأبطلنا جزءًا منه والسلطة ملزمة بتطبيق قانون المحاسبة العمومية لذلك دورنا تصحيح مسار ما تقوم به السلطة"، مؤكدا اننا "ننجح في عملنا على رغم العدد القليل من المعارضين، لذلك ندعو الناس الى المحاسبة ومتابعتنا ونجيّش الرأي العام وصولا الى الانتخابات المقبلة".

ورأى الجميل أن "خصمنا هو اداء السلطة ومن يخرج منه نتحالف معه ولا عقدة من احد انما مشكلتنا مع طريقة الاداء"، موضحا اننا "صوتنا لرئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ في ​الانتخابات الرئاسية​ انما هو سار بمرشح يخالف قناعاته السياسية ودعم مرشح ​حزب الله​ وتحالف معه بوجه كل من انتخبه في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:"ان يهرب جعجع من خيار رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ شيء وان يقول انه ينقذ البلد شيء آخر لاسيما ان البلد الآن في وضع أسوأ بكثير من الفراغ".