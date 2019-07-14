تجار لبنان الشمالي: للتعويض على المتضررين من حريق دوار أبو علي

أعربت ​جمعية تجار لبنان الشمالي​، رئيسا وأعضاء، عن أسفها لـ"المصاب الكارثي الأليم الذي حل بأصحاب البسطات في الحريق في منطقة الجسر ​دوار أبو علي​".

وناشدت الجمعية في بيان لها، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ و​الهيئة العليا للإغاثة​ "الإسراع بمسح الأضرار والتعويض على المتضررين".

كما طالبت رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمر الدين​ "العمل الفوري على إزالة الركام وتأمين ما يلزم لعودة الأمور إلى سابق عهدها، فطرابلس تعاني من ضغوطات اقتصادية مزمنة، وهذه الحادثة تزيد الطين بلة"، متمنية على ​الأجهزة الأمنية​ "كشف الفاعلين الذين يريدون أن يعبثوا في لقمة عيش هذه المدينة وأمنها وأمانها".