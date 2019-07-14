اسف النائب ​طوني فرنجية​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "لما حصل اليوم، في ​طرابلس​ في ظل ما تعانيه هذه المدينة من فقر وحرمان ومن اضطرابات أمنية، عسى أن تعود هذه الأسواق أفضل مما كانت"، مضيفا:"نعول على إرادة أهلنا القادرين على تخطي الصعاب والتحديات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: نأسف لما حصل اليوم في طرابلس في ظل ما تعانيه هذه المدينة من فقر وحرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.