اخماد حريق في محلات لبيع الهواتف الخلوية في صيدا

اندلع حريق في محلات لبيع أجهزة الهواتف الخلوية في شارع دلاعة في صيدا، وغطت أعمدة الدخان سماء المكان.
وعمل عناصر فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني وفوج اطفاء صيدا، على إخماد الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات.
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