ظريف: كلام الأوروبيين عن ضرورة حفظ الاتفاق النووي غير كاف

إعتبر وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "كلام الأوروبيين عن ضرورة حفظ ​الاتفاق النووي​ غير كاف ولم نلمس تحركا عمليا لتحقيق ذلك".

وفي وقت سابق أكدت كل من ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ في بيان مشترك التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع ​إيران​، معربة عن "القلق من مخاطر انهياره".

واعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ تجاه الهجمات التي وقعت في ​الخليج​ وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، داعية الى "إيجاد طرق لوقف التصعيد واستئناف الحوار".