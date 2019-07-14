ظريف: كلام الأوروبيين عن ضرورة حفظ الاتفاق النووي غير كاف

إعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "كلام الأوروبيين عن ضرورة حفظ الاتفاق النووي غير كاف ولم نلمس تحركا عمليا لتحقيق ذلك".
وفي وقت سابق أكدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك التزام البلدان الثلاثة بالاتفاق النووي مع إيران، معربة عن "القلق من مخاطر انهياره".
واعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ تجاه الهجمات التي وقعت في الخليج وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، داعية الى "إيجاد طرق لوقف التصعيد واستئناف الحوار".
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