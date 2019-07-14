النشرة: حريق في برج دمشق وفرق الاطفاء تعمل على اخماده

افاد مراسل النشرة في سوريا عن اندلاع حريق مساء اليوم في برج دمشق بالقرب من جسر فكتوريا وسط دمشق، وعملت فرق الاطفاء على اخماده وحصره في عدد من الطوابق.

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