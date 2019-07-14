نتانياهو: الاتفاق النووي مع ايران أدى لتقارب بيننا وبين دول عربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية"، مشيراً الى أنه "في الفترة الراهنة الجيش الوحيد في ​العالم​ الذي يحارب ​إيران​ هو ​الجيش الإسرائيلي​".

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