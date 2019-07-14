تظاهرة في موسكو احتجاجاً على رفض ترشح معارضين للانتخابات المحلية

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موسكو: تظاهر نحو 2000 شخص الأحد في وسط موسكو للمطالبة بافساح المجال أمام مستقلين ومعارضين للترشح إلى الانتخابات المحلية المقررة في أيلول/سبتمبر، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

ونظمت هذه التظاهرة غير المصرح بها مجموعة مرشحين بينهم انصار للمعارض أليكسي نافالني.

ويتهم المتظاهرون اللجنة الانتخابية بأنها حظرت عمداً ترشح معارضين ومستقلين للانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر بذريعة تزوير جزء من توقيعات مناصريهم اللازمة لقبول طلب الترشيح.

وكانت الشرطة منتشرة بكثافة خلال التظاهرة، لكنها لم توقف إلا شخصاً واحداً، بحسب منظمة "او في دي-اينفو" المعنية بمتابعة التوقيفات.

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وتناوب المتظاهرون الذين رددوا عبارة "هذه مدينتي" على القرع بشكل رمزي على ابواب بلدية موسكو، قبل أن يتجهوا للتظاهر أمام اللجنة الانتخابية.

وقالت المتظاهرة إيليا إياشين "يقومون بسحب ترشيحات المرشحين المستقلين في كل موسكو. يجب أن يسمع رئيس البلدية (سيرغي سوبيانين) الوقح والكاذب صوتنا".

وأكدت ليوبوف سوبول، من انصار نافالني، السبت أنها ستبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على منع ترشيحها لاتهامها بتزوير التواقيع. وقالت "يقومون بسرقة الانتخابات وبسرقة مستقبلنا. لن أستسلم بل سأكافح حتى النهاية".

وشهدت الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة في روسيا تراجعاً كبيراً للحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، على خلفية الاستياء من تردي المستوى المعيشي ورفع سن التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

وخسر الحزب الحاكم أصواتاً العام الماضي لصالح الشيوعيين والقوميين في عدة مناطق.