شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى مهاجما "تميم": استباحة المال العام القطرى نهج أسرة العاق وموزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، النظام القطرى باستباحة المال القطرى، مشيرا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، وعائلته يسعون لتأمين هروبهم قريبا.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": استباحة المال العام القطري نهج أسرة العاق ، موزة المسند ، حمد العطية ، ابن جبر ، العاق ، تميم ، مياسة ، وغيرهم الكثير هل يشعرون هولاء بعد الاستقرار في قطر؟، وهل يتم الاستعداد لتأمين الهجرة قريباً.

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وواصل جابر المرى، هجومه على تميم بن حمد قائلا: القسم لمراعاة مصالح البلاد و العباد و الواقع مراعاة مصالح الدول الأخرى والأجانب.