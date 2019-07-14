شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى يصفع أردوغان.. فرص نجاح الحزب المنشق عن "العدالة والتنمية" واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن المدير العام لشركة آنار التركية للدراسات واستطلاعات الرأى، إبراهيم أوصلو، إن فرصة نجاح الحزب الجديد الذى يتزعمه على باباجان المنشق عن حزب العدالة والتنمية واردة، فالناخبون لا يزالون يبحثون عن بديل.

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وقالت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إن إبراهيم أوصلو، شارك في برنامج إذاعي، معلقًا على شعبية الحزبين الجديدين المزعم تأسيسهما من قبل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد علي باباجان، حيث أوضح أن التصويت للأحزاب الجديدة متربط بالمناخ العام المحيط بوقت عملية التصويت، قائلًا: “الناخبون لا يقولون أبدًا: أسسوا الحزب ونحن سنصوت لكم، الأهم أن يكون هناك مناخ عام مناسب للمرحلة، وناخبون غاضبون من أحزابهم.

المدير العام لشركة آنار التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، أكد أن 20% من الناخبين لا يؤيدون حزبًا سياسيًا بعينه، وإنما يصوتون لحزب مختلف في كل استحقاق انتخابي، قائلًا: هذا التوجه بدأ منذ استفتاء 2017، ومستمر حتى الآن. 25% منا لناخبين تقريبًا لا يرجحون الحزب الذي صوتوا له في المرة السابقة، وهذا أمل للحزب الجديد، وكذلك يوجد 10% من الناخبين لا يشعرون بالميول لأي من الأحزاب الموجودة على الساحة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اختلافا في الرأي والصوت والتوجه بين الآباء والأبناء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إقبالًا من الشباب إلى الحزب الجديد.