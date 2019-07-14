شكرا لقرائتكم خبر عن كيف فضح تسييس"تميم" لقضية الحج تطاول الدوحة؟.. محلل سعودى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعالم الثالث على التوالى يسعى النظام القطرى لاستغلال موسم الحج لمحاولة إثارة أزمة مع المملكة العربية السعودية، ومحاولة تدويل قضية الحج، تنفيذا للأوامر الإيرانية ، حيث يمنع النظام القطرى خروج حجاجه إلى المملكة ثم يزعم أن الرياض هى من تمنع أداء القطريين لفريضة الحج.

المحاولة الأخيرة لتسييس الحج، أثارت حالة كبيرة من الجدل بين المسؤوليين العرب، والمعارضة القطرية، لتخرج المملكة العربية السعودية وتحرج النظام القطرى بعد مطالبتها الدوحة بتسهيل إجراءات سفر مواطنيها لأداء فريضة الحج.

من جانبه أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن وزارة الحج والعمرة رفضت ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطر، و المملكة ترحب بالقطريين الراغبين بالحج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة دون أي إجراءات مسبقة.





وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن الادعاءات القطرية الكاذبة بأن السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطر ، تعكس حالة الإفلاس لدى النظام القطري الذي يحاول عبر تسييس و صياغة الأكاذيب والاشاعات بشأن الحج والعمره التعويض عن حالة الفشل التي يعيشها النظام القطري، متابعا: بينما تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية التسهيلات للقطريين ، تقوم حكومة قطر بحجب الروابط التي تمكن القطريين والمسلمين المقيمين في قطر من أداء المناسك، في خطوة تؤكد حالة الإفلاس لدى النظام القطري الغارق في الفشل السياسي والذي يحاول تعويض ذلك عبر منع القطريين من الحج والعمرة.

وأوضح خالد الزعتر، أن السعودية حريصة كل الحرص على تمكين الأشقاء في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة وقدمت الكثير من التسهيلات ، بعد أن قامت حكومة قطر بحجب الروابط التي تمكن القطريين من أداء مناسك الحج والعمره ، ترحب المملكه بالقطريين الراغبين بالحج عبر مطار الملك عبدالعزيز دون أي إجراءات مسبقة.

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وفى إطار متصل قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، مضيفاً أن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، مؤكداً أن الأولوية ألا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، والعقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها.

من جانبه أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن النظام القطرى يسعى لاستخدام ملف الحج لتخويف المواطن القطرى.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":بدأ تنظيم الحمدين الإرهابي بممارسة الكذب كعادته بخصوص الحج بتخويف المواطن القطري تماما كما تخوف الأم أطفالها بالذئب لكي لايخرجوا.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: طبعآ هذه العصابة تريد إكمال المسلسل الذي إنتهجته منذ بداية الأزمة وهو"التمسكن وإدعاء المظلومية لكن الحمدلله مازال أهل قطر يتدفقون رغم تحذيراتهم .