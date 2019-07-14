شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمعية الأهلية تقاضى مقابل حضور الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المنعقدة الآن، جدلا حول المادة (43) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم مممارسة العمل الأهلى، والتى تجيز أن يتقاضى عضو مجلس إدارة الجمعية مقابل النفقات التى يتكبدها فى حضور الجلسات واللجان.

وتحفظ النائب محمد السويدى، على المادة، رافضا فكرة أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة أموال نظير عمله بالجمعية، مرجعا ذلك إلى أن العمل فى الجمعيات الأهلية يكون تطوعى، وأن يكون بأجر فذلك يسىء لهذا العمل ويشوهه، مطالبا بعدم جواز تقاضى العضو أجر عن مشاركته فى العمل الأهلى.

بينما أيد النائب محمد أبو حامد، مقرر لجنة التضامن الاجتماعى خلال الجلسة، نص المادة كما ورد بمشروع الحكومة، كما أيدها المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موضحا أن هناك جمعيات مثل جمعيات الإخوان تديرها لجان لها مجالس إدارة مكلفة بإدارتها.

من جانبه، توافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع وجهة نظر النائب محمد السويدى، قائلا: "فيه ناس عندها استعداد تمارس العمل الأهلى مجانا وبشكل تطوعى، وعندى فى المجلس أكثر من عضو مستعدون يشاركوا بالمجان وأن يكون كل شىء على حسابهم، أما فكرة أن تحول الجمعيات إلى تجارة وتجيب عضو وتديله ألف جنيه وغيره فهذأ أمر غير مقبول".

وفى النهاية تم تعديل نص المادة، والاستقرار على عدم جواز تقاضى عضو مجلس إدارة الجمعية أموال نظير حضوره الجلسات واللجان، ليصبح نصها كالتالى: "لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل حضور الجلسات واللجان".