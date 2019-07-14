اقتنص المنتخب السنغالي لكرة القدم، اليوم الأحد، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بعد فوزه على منتخب تونس بهدف دون رد، في مباراة نصف النهائي، بعد اللجوء لشوطين إضافيين.
وشهد الوقت الأصلي للمقابلة التي جرت بملعب الدفاع الجوي في القاهرى، تضييع ركلة جزاء لكل منتخب في الشوط الثاني، الأولى لمنتخب “نسور قرطاج” بواسطة فرجاني ساسي في الدقيقة 75، وبعدها بخمس دقائق أهدر هيرني سايفت ضربة جزاء للمنتخب السنغالي، ليعلن باملاك تيسيما عن نهاية زمن المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.
واستطاعت “أسود التيرانغا” من حسم المواجهة لصالحها في شوطها الإضافي الأول، بعد أن وقع ديلان برون بالخطأ في مرماه هدف السنغاليين في الدقيقة 101،
وينتظر المنتخب السنغالي في المباراة النهائية الفائز من لقاء الجزائر ونيجيريا مساء اليوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة مثيرة دامت 120 دقيقة.. تونس تسجل في مرماها والسينغال تبلغ نهائي “الكان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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