وسط احتجاج الجيران والعائلة.. قاتل الطفل رضا يُعيد تمثيل جريمته

بعد مرور ساعات من اعتقاله، قام المشتبه فيه في اغتصاب وقتل الطفل رضا، بإعادة تمثيل جريمته البشعة، التي هزت مدينة مكناس، الأسبوع الماضي.

وقام المشتبه فيه بإعادة تمثيل جريمته المروعة أمام أنظار الساكنة التي اختارت الاحتجاج في المنطقة، تنديدا بالأنفلات الأمني الذي وصلت له المدينة.

وأوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس مشتبه فيه يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في القتل العمد والاعتداءات الجسدية والجنسية، وذلك لتورطه في جريمة القتل العمد المقرون بهتك العرض بالعنف، التي ذهب ضحيتها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بتاريخ 09 يوليوز الجاري.

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وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى على خلفية نتائج الأبحاث والتحقيقات الميدانية المكثفة، المدعومة بالخبرات العلمية والتقنية الضرورية، التي أظهرت صلته المباشرة بجريمة الضرب والجرح باستعمال أداة راضة مفضي إلى الموت، المقرونة بهتك العرض بالعنف التي ذهب ضحيتها الطفل القاصر، الذي سبق وأن شكل موضوع بحث لفائدة العائلة، قبل أن يعثر على جثته وهي تحمل آثار عنف بأحد الأبنية المهجورة بالقرب من فضاء صهريج السواني.

كما مكنت الأبحاث، من توقيف مشتبه فيه قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في صلته بهذه الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات من أجل توقيف مشتبه فيه ثالث، توافرت معطيات حول إمكانية مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.