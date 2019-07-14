ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويتوج بلقبه الخامس في ويمبلدون

تمكن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الأحد، من التتويج بلقب بطولة “ويمبلدون” لكرة المضرب، بفوزه في المباراة النهائية على السويسري روجرر، بثلاث مجموعات لاثنتين.

وحسم المصنف الأول عالميا المجموعة الأولى لصالحه بعد اللجوء لشوط كسر التعادل(7_6)، قبل أن يعود فيدرر في المجموعة الثانية ويضرب بقوة(6_1)، معدلا الكفة بمجموعة لكل لاعب.

وفي سيناريو مماثل للمجموعة الأولى، تمكن اللاعب الصربي من الفوز بثالث المجموعات(7_6)، ليتقدم بمجموعتين لواحدة، غير أن السويسري عاد مجددا ليعدل الكفة حين حسم المجموعة الرابعة(6_4)، ليتم اللجوء إلى مجموعة خامسة وأخيرة لتحديد الفائز باللقب.

وشهدت المجموعة الخامسة ندية كبيرة بين اللاعبين، قبل أن يفوز بها ديوكوفيتش بعد شوط كسر التعادل بواقع(13_12)، محققا بذلك لقبه الخامس في البطولة والثاني على التوالي.