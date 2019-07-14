نصف نهائي “الكان”.. التعادل السلبي ينهي لقاء تونس والسينغال والمباراة تمتد للأشواط الإضافية

صانتهى الزمن الأصلي من مباراة منتخب تونس والسنغال، بالتعادل دون أهداف، اليوم الأحد، وذلك برسم نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي تستمر بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الحالي.

ولم يقو مهاجمو المنتخبين على زيارة الشباك طيلة شوطي المواجهة، الجارية على أرضية ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، ليرسل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الفريقين إلى شوطين إضافيين، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.اد

وفي حال لم يسفر الشوطين الإضافيين عن أي جديد، سيتجه الطرفان إلى ركلات الترجيح، لمعرفة المنتخب الذي سيتأهل للنهائي، علما أن آخر مباراة نهائية بلغها منتخب تونس كانت عام 2004، وقبله بسنتين سجل المنتخب السنغالي حضوره الأخير في نهائي “الكان”.