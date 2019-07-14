على غرار مشاهير عالميين، توجه عدد من المشاهير المغاربة، إلى عالم الاستثمار، وافتتحوا مشاريع في ميادين مختلفة، تدر عليهم أرباحا كبيرة.
وفي الفيديو التالي، نستعرض مشاريع الفنانين المغاربة البعيدة عن ميدان شهرتهم:
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير بقبعة مستثمرين.. مشاريع مختلفة تحت شعار “نديرو علاش نرجعوا”- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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