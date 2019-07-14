مشاهير بقبعة مستثمرين.. مشاريع مختلفة تحت شعار “نديرو علاش نرجعوا”- فيديو

على غرار مشاهير عالميين، توجه عدد من المشاهير المغاربة، إلى عالم الاستثمار، وافتتحوا مشاريع في ميادين مختلفة، تدر عليهم أرباحا كبيرة.

وفي الفيديو التالي، نستعرض مشاريع الفنانين المغاربة البعيدة عن ميدان شهرتهم: