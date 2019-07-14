نصف نهائي “الكان”.. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول بين تونس والسينغال

حسم التعادل دون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر إلى غاية 19 يوليوز الجاري، والتي تجمع بين المنتخب التونسي ونظيره السنغالي.

وسيطر الانضباط التكتيكي على مجريات الجولة الأولى من المواجهة، الجارية أطوارها على أرضية ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، مما ساهم في نذرة فرص حقيقية للتسجيل، ليعلن الإثيوبي باملاك تيسيما عن نهاية الفصل الأول بالتعادل السلبي.

يذكر أن منتخب تونس يبحث عن بلوغ المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ دورة 2004، التي احتضنها وتوج بلقبها، من جهته يسعى المنتخب السينغالي إلى الوصول للنهائي الذي لم يبلغه منذ نسخة 2002 بمالي، عندما انهزم أمام الكاميرون بركلات الترجيح.