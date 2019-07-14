رسميا: غريزمان في برشلونة والكشف عن رقم قميصه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد بعدما قام بدفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب والتي بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

وفور إعلان الفريق الكاتالوني عن الصفقة، بدأت التقارير الصحفية في الانتشار والحديث عن الرقم الذي سيرتديه اللاعب، لا سيما في ظل حبه وتعلقه الشديد برقم 7 الذي يرتديه البرازيلي فيليب كوتينيو.

ووقع المهاجم الفرنسي منذ قليل على عقود انضمامه إلى "البلوغرانا" والتقط عدة صور تذكارية مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.



والتقط كلاهما صورة وهما يمسكان قميص النادي الذي سيرتديه اللاعب ويحمل رقم 17.

Advertisements

ومن المقرر أن يمتثل اللاعب أمام وسائل الإعلام للحديث عن عدة أمور تتعلق بمستقبله مع الفريق وكواليس انضمامه إلى حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو ولمدة خمسة مواسم على أن تكون قيمة شرطه الجزائي 800 مليون يورو.

جدير بالصفقة أن الصفقة قد انتهت بعد عدة مناوشات جمعت كلا الناديين، من بينها إعلان أتلتيكو مدريد عن نيته في تقديم شكوى في حق غريزمان وبرشلونة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم مشيرًا إلى أن كلا الطرفين بدءا مفاوضاتهما منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، أي قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي للاعب من 200 إلى 120 مليون يورو.