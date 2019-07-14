مانشستر يونايتد يبرم صفقة دفاعية مميزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد مع مدافع ليستر سيتي، هاري ماغواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وافق على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم ماغواير.
وأشارت إلى أن اليونايتد سيدفع 60 مليون إسترليني كمقدم للصفقة، بالإضافة إلى 20 مليونًا كإضافات.
وأوضحت أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.
وأفادت بأن ماغواير سيغادر إلى مدينة مانشستر خلال ساعات، من أجل إجراء الكشف الطبي في قلعة "أولد ترافورد"، غدًا الإثنين.
وخاض ماغواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.
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