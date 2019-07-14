الجيش الليبي يتقدم في عملية "الرد القاسي" بغريان

قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي إن القوات المسلحة العربية الليبية أصابت ناصر شطيبة قائد المليشيات في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس، وتم نقله إلى مصحة في منطقة سوق الجمعة.

وأضافت الشعبة، في بيانات متتالية اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تسيطر على مدخل مدينة غريان الجنوبي ومنطقة الكليبة، إضافة إلى تحقيق تقدمات في عدة محاور بالمدينة وصولا إلى منطقة بوابة القضامة.

وأشارت الشعبة إلى وصول إمدادات عسكرية واستمرار الاستعدادات لبدء العملية الموسعة التي تشمل عدة مدن ومناطق لاستعادتها وتأمينها ودحر المليشيات والجماعات الإرهابية.





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كما نشرت الشعبة مقاطع مصورة مسربة تثبت اعتماد المليشيات على مرتزقة تشادين يقاتلون الجيش الوطني الليبي تحت دعم جوي من الطيران التركي المسير، في الاشتباكات الدائرة مع القوات المسلحة العربية الليبية.

وذكر الجيش الليبي متابعيه بتعهدات حكومة الوفاق غير الدستورية، بتوطينهم في الجنوب الليبي واحتلال مدن مرزق وسبها، مؤكدا فشل هذه المخططات بفضل تدخل القوات المسلحة في الجنوب.

وكان سلاح الجو الليبي نفذ أمس ضربات مكثفة على مقرات الجماعات الإرهابية بمدينة غريان، جنوب غربي طرابلس، أسفرت عن تدمير شاحنات أسلحة ومقتل إرهابيين.

وتأتي هذه العمليات في إطار عملية "الرد القاسي" التي أطلقها المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، 29 يونيو/حزيران الماضي، للرد على خيانة الخلايا النائمة بمدينة غريان بتصفية أسرى الجيش الوطني الليبي بمستشفى غريان.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات عنيفة مع عناصر تابعة لحكومة الوفاق، في إطار عملية عسكرية سمّاها "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.