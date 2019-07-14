فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من خطر تقويض الاتفاق النووي

أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأحد، عن قلقها لخطر تقويض الاتفاق النووي على خلفية قرار نظام طهران تقليص التزاماته.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أصدرته، اليوم الأحد، الرئاسة الفرنسية "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق بعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق".

ودعت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف.

وأضاف البيان "دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج العربي وخارجه، وكذلك حيال تدهور الأمن في المنطقة. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي إلى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".

واعتبرت الدول الثلاث أن "الأخطار كبيرة إلى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الأطراف المعنيين بالتهدئة والتفكير في التداعيات المحتملة لأفعالهم".

وتابعت "إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فإن استمراره يبقى رهنا بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها"، لافتة إلى "ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات على حسن النية".

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والإثنين الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي خطوات تتجاوز كثيرا الخطوات الصغيرة التي اتخذتها في الأسبوع الماضي بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحد المنصوص عليه في الاتفاق وهي 3.67%.





وفي 3 يوليو/تموز الجاري، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عودة الأنشطة السابقة لمفاعل آراك النووي، بعد السابع من يوليو/تموز الجاري إذا لم تفِ الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها.



وهدد روحاني برفع درجة تخصيب اليورانيوم بدرجة أكبر من المتفق عليها بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وهي 3.67%.

وإزاء التصعيد الإيراني، لوَّح وزراء بالاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق ذاته.

ودعت وكالة الطاقة الذرية إلى اجتماع عاجل نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة ابتزاز إيران النووي.

كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.