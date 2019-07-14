مقتل 6 مدنيين بقصف إرهابي استهدف حلب السورية

قتل 6 مدنيين وأصيب 8 آخرون، الأحد، جراء قذائف أطلقتها عناصر إرهابية مستهدفة مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوكالة السورية الرسمية للانباء إن إرهابيين شنوا هجوما بالقذائف على حيي حلب الجديدة ومنيان في مدينة حلب، وطالت القذائف مبنى القصر البلدي في المدينة، التي تسيطر القوات الحكومية عليها بالكامل منذ نهاية عام 2016.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن حصيلة القتلى، مرجحاً ارتفاعها نتيجة وجود جرحى في حالات خطرة، لافتا إلى أن "عناصر إرهابية غرب حلب تستهدف مدينة حلب منذ الصباح".

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وتسيطر هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في ريف حلب الغربي وحماة الشمالي واللاذقية الغربي.



وتنتشر في هذه المنطقة، التي يقطنها نحو 3 ملايين شخص، فصائل إرهابية أخرى ولكنها أقل نفوذاً.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان الماضي، تشهد تلك المنطقة تصعيداً عسكرياً وتستهدفها الطائرات الحربية السورية والروسية يومياً، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.

وترد الفصائل المسيطرة على المنطقة، وفي مقدمها هيئة تحرير الشام، باستهداف مناطق سيطرة القوات الحكومية المجاورة، كما تشن بين الحين والآخر هجمات مضادة على مواقع تقدمت فيها القوات السورية في شمال حماة.

وتستهدف الفصائل المنتشرة في ريف حلب الغربي بين الحين والآخر مدينة حلب.