سياسي صومالي معارض يفضح تدخل قطر "السافر" ببلاده

هاجم عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب "ودجر" المعارض في الصومال، تدخل قطر في الشؤون الداخلية لبلاده، واصفاً ذلك بـ"تدخل سافر".

وقال عبدالشكور إن تدخل قطر في الشؤون الداخلية للصومال يذّكر الصوماليين بتدخلات النظام الإثيوبي السابق.

وأوضح أن سفير الدوحة في الصومال يلعب دور الجنرال الإثيوبي المعروف بــ”غبري” الذي كان مبعوث إثيوبيا في الصومال سابقا، حيث يصطف المسؤولون الصوماليون كل يوم لمقابلة السفير القطري في مقديشو.

وقال ساخرا، خلال منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، إنه: "عندما ترى وزراء صوماليين وكبار قادة الجيش يركضون وراء بعض المسؤولين الأجانب ذوي المستويات المتدنية، فإنه يذكرك بالطريقة التي اعتاد الجنرال غبري أن يتصرف بها".

ودعا عبدالشكور الحكومة القطرية إلى إيقاف تدخلها السافر في الشؤون الصومالية وتصرفاتها غير المرغوب فيها.







تأتي الانتقادات التي وجهها المعارض الصومالي بعد وصول وفد قطري إلى مدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية غلمدغ التي يتواجد فيها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.

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وعلمت "العين الإخبارية" أن مهمة الوفد في تلك الزيارة المشبوهة تهدف إلى دعم قوات حكومة مقديشو ومخططها لإثارة عنف في ولاية جنوب غرب الصومالي.

وكانت قطر وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع الصومال 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها ما يتعلق بمجال الموانئ والنقل البحري وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.

المد القطري المشبوه في الصومال تم عن طريق أخطر رجال الدوحة في تلك البلد الأفريقي وهو فهد ياسين، الذي يُطلق عليه عميل الدوحة الأول وحامل حقائب أموال تنظيم الحمدين إلى الجماعات الإرهابية.





وتم تعيين الياسين في أغسطس/آب الماضي من قبل الرئيس محمد عبدالله فرماجو، مديرا للقصر الرئاسي ونائبا لرئيس جهاز المخابرات، خلفا للواء عبدالله عبدالله، وذلك في مرسوم رئاسي شمل عدة تغييرات في الجيش والمخابرات والشرطة.

والياسين الذي يشغل أعلى المناصب في الصومال، بدأ حياته عضوا نشطا في جماعة «الاعتصام» السلفية الجهادية، ثم التحق بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأقام فهد الياسين علاقات قوية مع يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيسا لديوان الرئاسة في مقديشو في مايو 2017.

وفي 2013 أصبح رئيسا لمكتب مركز "الجزيرة" للدراسات في شرق أفريقيا، إلى جانب إدارته للقصر الرئاسي.

وكشفت التقارير الإعلامية عن معلومات تورط الياسين في مخطط تخريبي قطري تركي إيراني يهدف لتأسيس حركة مسلحة تتبع فرع تنظيم الإخوان الإرهابي، ويسير على خطى حركتي حماس وحزب الله.