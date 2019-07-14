معارض صومالي يشن هجوما على قطر لتدخلها في شئون بلده

شن عبدالرحمن عبدالشكور، زعيم حزب "ودجر" المعارض في الصومال، هجوما على قطر لتدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده، واصفاً ذلك بـ"تدخل سافر".

وذكر عبدالشكور أن تدخل قطر في الشؤون الداخلية للصومال يذّكر الصوماليين بتدخلات النظام الإثيوبي السابق.

واضاف أن سفير الدوحة في الصومال يلعب دور الجنرال الإثيوبي المعروف بــ”غبري” الذي كان مبعوث إثيوبيا في الصومال سابقا، حيث يصطف المسؤولون الصوماليون كل يوم لمقابلة السفير القطري في مقديشو.

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وتابع ساخرا، خلال منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، أنه: "عندما ترى وزراء صوماليين وكبار قادة الجيش يركضون وراء بعض المسؤولين الأجانب ذوي المستويات المتدنية، فإنه يذكرك بالطريقة التي اعتاد الجنرال غبري أن يتصرف بها".

ودعا عبدالشكور الحكومة القطرية إلى إيقاف تدخلها السافر في الشؤون الصومالية وتصرفاتها غير المرغوب فيها.

تأتي الانتقادات التي وجهها المعارض الصومالي بعد وصول وفد قطري إلى مدينة "دوسمريب" عاصمة ولاية غلمدغ التي يتواجد فيها رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.