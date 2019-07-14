فرنسا وبريطانيا وألمانيا قلقة من مخاطر انهيار الاتفاق النووي

قالت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، اليوم الأحد، إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج، ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.

وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك، أنه بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقرار طهران الإخلال ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، فبات من المحتمل انهيار الاتفاق المبرم قبل أربعة.

وذكر البيان المشترك الذي أصدره مكتب الرئيس الفرنسي، أن "المخاطر تستدعي من كل أطراف الاتفاق التوقف للنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها".

وأضاف "نؤمن أن الوقت حان للتصرف بمسؤولية، والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".